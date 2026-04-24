Lagkaptenens dröm: ”Få lyfta Europatitel hade varit allt”

STOCKHOLM. Hammarby och Häcken möts i Europa Cup-final och första matchen går av stapeln under lördagen.

Lagkapten Alice Carlsson, 30, hoppas på att få lyfta en ny buckla på returen nästa vecka.

– Nu har man fått lyfta de två bucklorna man kan göra i Sverige, både SM-guld och cup-guld. Att kunna få lyfta Europatitel, hade varit allt, säger Alice Carlsson inför matchen.

Hammarby och Häcken möts i Europa Cup-final och dess dubbelmöte. På lördag, i morgon, går den första finalen av stapeln när Häcken besöker 3Arena och Stockholm. Nästa vecka är det returmöte och det är bäst av två möten som gäller.

Alice Carlsson har tillhört Hammarby med 2020. Under hennes tid i klubben har hon vunnit dubbla cup-guld och SM-guld. Nu drömmer hon om att lyfta en ny, historisk buckla.

– Man kanske har tillåtit sig att tänka tanken någon gång och det vore. Helt fantastiskt och overkligt och magiskt på alla sätt såklart. Nu har man fått lyfta de två bucklorna man kan göra i Sverige, både SM-guld och cup-guld. Att kunna få lyfta Europatitel, hade varit allt, säger Alice Carlsson.

I finalen väntas det mycket folk och massa Hammarby-supportar, över 7000 biljetter är sålda och Alice Carlsson hoppas på att kunna ge tillbaka till supportarna, som hon väljer att hylla.

– Som alltid, oavsett vilken match det är, så är de allting för oss och betyder absolut allting. Självklart vill vi ge tillbaka till dem på det sättet de stöttar oss. Men också tycker jag det är jävligt kul för deras skull att de får fortsätta visa upp sig ute i Europa och få visa hela Europa att det finns en supporterförening här i Europa och det är Bajen.

Man vill ju vinna alla matcher såklart. Men blir det extra viktigt just för att det är Häcken ni möter?

– Ska jag vara ärlig så hade det inte spelat någon roll vilka som står där utan vi vill bli både historiska och vinna den första men också om det inte hade varit historia. Jag skiter i det, jag vill bara vinna den här cupen.