Chelsea-stjärnan borta resten av säsongen

Chelsea bekräftar en smäll.

Estevao missar resten av säsongen.

– Han kommer att vara borta ett tag, säger tränaren Calum McFarlane i ett uttalande.

Tidigare i veckan rapporterades det att Estevao åkt på en skada i baksida lår och förväntades bli borta en längre tid.

Nu meddelar Chelsea att den brasilianske stjärnan missar resten av säsongen.

– Estevao kommer tyvärr inte att spela mer för oss den här säsongen. Han kommer att vara borta ett tag. Vi är inte säkra på hur länge han kommer att vara borta, men han kommer definitivt inte att spela för oss igen den här säsongen, säger Chelseas tränare Calum McFarlane på klubbens hemsida.

Det är oklart om Estevao kommer att vara tillgänglig till VM i sommar.

– Det är verkligen olyckligt för honom och särskilt för en så ung och begåvad spelare som han är, men vi finns här för att stötta honom.

19-åringen noteras för åtta mål och fyra framspel på 36 matcher den här säsongen.