Häcken ska stoppa Bajensuccén: ”Det har vi koll på”

STOCKHOLM. Elena Sadiku tog över BK Häcken inför denna säsong.

Nu ställs hon för sin största utmaning i klubben, Europa Cup-final.

– Det är framförallt att de måste förstå att vi har skapat historia, säger Elena Sadiku.

Hammarby och Häcken möts i Europa Cup-final och första matchen i dubbelmötet spelas på lördag. Elena Sadiku som är ny Häcken-tränare, men har förflutet i Hammarby som spelare ser fram emot den historiska finalen.

– Fantastiskt bra! Känns bra. Det känns väldigt bra. Man har ju bra minnen härifrån. Både som spelare och som tränare, säger Elena Sadiku och fortsätter:

– Men det är sådana här matcher man vill ju spela. Man vill ju spela där det är bra atmosfär och bra arenor och så vidare. Så det är klart att det är det här man vill göra.

De regerande mästarinnorna, Häcken, kan nu vinna ännu en pokal, kort tid efter SM-guldet, och om bara några veckor ska svenska cupen avgöras mot samma motstånd. Elena Sadiku försöker motivera spelarna med vad som står på spel och att historia redan är skriven.

– Det är framförallt att de måste förstå att vi har skapat historia. Vi spelar final mot en väldigt bra motståndare som vi kommer möta många gånger i år. Men framförallt är det att få den här känslan. Sen att vi kan vinna någonting och vi kan lyfta en titel redan nästa vecka. Så det är klart att den känslan ska vara en stor motivation i sig. Men sen att det också är Hammarby som jag vet historiskt sett att det har varit bra matcher mellan. Det kommer bli en motivation i sig också.

Nästa vecka är det retur på Hisingen i Göteborg. Där är Häcken oslagbara när ”Bajen” kommer på besök men även fast Häcken är favoriter nästa vecka så vill man få med sig bra resultat in i returen.

– Vi vill gå in och vinna matchen. Sen så får vi se under matchen hur det ser ut. Sen får vi ta det därifrån. Inställningen är att vi vill vinna matchen och sen så ser vi hur det går hemma, men vinna matchen är liksom prioriterat att göra en bra prestation för att vinna matchen.

Vad behöver ni tänka på nu när ni möter Hammarby?

– Nej, men de har lite olika styrkor. Jag tycker att de har varit väldigt bra i speluppbyggnaden. Bra i att spela igenom centralt. De har gjort många mål på fasta också. Andra målpositionen där med Fanny Petersson, det har vi koll på.

– Vi har också sett deras svagheter som vi måste se till att utnyttja. Det är ett bra fotbollslag och William har gjort det väldigt bra med laget. Vi har en bra matchplan att se fram emot. Sen vet vi inte exakt hur de kommer ställa upp men vi är förberedda på lite olika slutscenarier.

Häcken har historiskt sett haft det svårt att vinna just på 3Arena. Men det är inget som Sadiku har fokus på, hon tänker på att skriva ny historia och skapa en ny go’ känsla.

– Alltså jag har ju inte sagt någonting. Jag har ju inte varit här sedan tidigare. Jag tror för mig framförallt så är det, skapa en ny känsla. Alltså det här är en Europacupfinal, det är en helt annan typ av match. Vi har haft två matcher och jag vill bara att de ska känna en stor tro på det vi gör, en stor tro på varandra, på oss som lag. Och att vi ska försöka få maximalt utav den prestationen vi vill göra imorgon.

Sadiku tar tidigare riktat kritik mot upplägget i finalen. att det är dubbelmöte som gäller, men i övrigt är Europa Cup något hon gillar.

– Fantastiskt bra koncept förutom att finaler är två matcher. Jag vill ju att en final ska vara en final men. Nu ska vi se till att vi gör det bästa utav situationen. Vi är här nu, avslutar Elena Sadiku.