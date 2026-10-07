Gyökeres nästa steg? Två storklubbar uppges följa läget

Sju raka Nations League-matcher med mål – men i Arsenal sitter Viktor Gyökeres på bänken. Nu uppges AC Milan och Juventus följa svenskens situation i London.

Viktor Gyökeres, Sverige. Foto: Bildbyrån

28-åringen gjorde mål i alla fyra av Sveriges matcher under landslagsuppehållet – två gånger mot Rumänien samt mot Polen och Bosnien-Hercegovina – och blev därmed första spelare någonsin att göra mål i sju raka Nations League-matcher.

I klubblaget är läget ett annat. Gyökeres, som var en nyckelspelare när Arsenal vann sin första ligatitel sedan 2004, har förlorat startplatsen till Kai Havertz och har bara gjort två inhopp i Premier League den här säsongen.

Mot den bakgrunden uppges AC Milan och Juventus, enligt FootballTransfers, följa hans situation i London. Det handlar om bevakning, inte om något bud. Enligt samma sida skulle Arsenal dessutom kunna vara öppna för en försäljning om klubben får in en ny forward efter att ha missat Julián Álvarez i somras, och väntas återigen gå efter Bournemouths Eli Junior Kroupi nästa år. Sidan uppskattar Gyökeres värde till 69,2 miljoner euro.

Redan under transferfönstrets sista dag kopplades han ihop med ett avsked, men själv har han avfärdat tanken på en flytt.

– Självklart var det mycket spekulationer. Men jag hade en hel försäsong och det kändes bra. Jag var helt fokuserad på Arsenal. För mig var det självklart att stanna. Jag är extremt nöjd i klubben, säger Gyökeres till SVT Sport.

Samtidigt erkänner han att bänkplatsen tär.

– Självklart är det frustrerande, oavsett var man är. Man vill alltid vara på planen och bidra, göra mål. Det kan vara frustrerande ibland, men jag försöker bara göra mitt bästa när jag får chansen och fokusera på det jag kan kontrollera.

Ljungberg om Gyökeres roll i Arsenal

Efter 1–1-matchen mot Bosnien-Hercegovina, där Gyökeres gjorde Sveriges mål, pekade Fredrik Ljungberg i Viaplays studio på hur Arsenal använder anfallaren.

– Jag hoppades att Arsenal skulle ändra sitt sätt att spela när de köpte Gyökeres, precis som Pep gjorde i City när Haaland kom. Men det har de inte riktigt gjort, och då blir det svårt för Gyökeres, sa Ljungberg.

Han menar att svensken inte får göra det han gör i landslaget.

– Som det ser ut just nu måste Gyökeres nog anpassa sig mer till Arsenal än vad de anpassar sig till honom – och det är därför Havertz är nummer ett där just nu.

Havertz har dock drabbats av en hamstringsskada, vilket kan ge Gyökeres mer speltid på kort sikt.

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