Gyökeres besviken efter krysset: ”Borde ha vunnit”

Viktor Gyökeres slog till igen för Sverige när de gästade mot Bosnien-Hercegovina.

Men anfallaren var djupt besviken efter att Blågult tappat segern.

Samtidigt som Fredrik Ljungberg riktar fokus mot hur anfallaren utnyttjas i sitt klubblag Arsenal.



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Efter ett bortdömt handsmål i den första halvleken klev Viktor Gyökeres fram i den andra och dundrade in 1–0. Det räckte dock inte till tre poäng efter en sen bosnisk kvittering.

– Det är klart att det är surt. Vi kontrollerar matchen bra och borde ha vunnit den här matchen, säger Viktor Gyökeres i Viaplay-studion efter matchen.

Om det bortdömda målet i den första halvleken säger han:

– Jag kände någonting, men bollen tog så lite. Man hade väl sina aningar om att det kunde bli så.

Foto: Bildbyrån

Ljungberg om Gyökeres situation i Arsenal

Efter matchen analyserade den tidigare landslagsstjärnan Fredrik Ljungberg anfallarens spel – och drog paralleller till situationen i klubblaget Arsenal.

– Jag hoppades att Arsenal skulle ändra sitt sätt att spela när de köpte Gyökeres, precis som Pep gjorde i City när Haaland kom. Men det har de inte riktigt gjort, och då blir det svårt för Gyökeres, säger Fredrik Ljungberg i Viaplaystudion efter matchen.

Ljungberg menar att Gyökeres inte får utnyttja sina största styrkor i Londonklubben på samma sätt som i landslaget.

– Det är det här man älskar att se honom göra i landslaget, och det borde han få göra i Arsenal också. Som det ser ut just nu måste Gyökeres nog anpassa sig mer till Arsenal än vad de anpassar sig till honom – och det är därför Havertz är nummer ett där just nu, avslutar Ljungberg.