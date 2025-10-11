TV: Norge krossade Israel trots Haalands straffmissar

Erling Haaland missade straff två gånger.

Efter det stod Norge för en stor kross i VM-kvalet mot Israel.

Detta då man vann med hela 5-0, där tre av målen kom från Haaland.

Foto: Bildbyrån

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel på Ullevål i Oslo har varit omskriven. Detta till följd av att det norska fotbollsförbundet har markerat mot Israel på grund av konflikten i Gaza. Vid en seger för Norge kommer de även att skänka vinsten från publikintäkterna till organisationen läkare utan gränser.

Inför matchen försökte även några Palestinademonstranter att forcera polisens avspärrningar, varpå tårgas användes för att skingra massorna.

Väl på fotbollsplanen hann matchen knappt starta innan hemmanationen tilldelades en straffspark.

Vem som tog hand om den? Manchester City-stjärnan Erling Braut Haaland. Däremot skulle anfallaren, för ovanlighetens skull, missa sparken från elva meter. Däremot fick han chans att göra om och göra rätt, då straffen fick slås om då Isreal-keepern Daniel Peretz lämnade sin mållinje för tidigt.

Vid det andra försöket misslyckades Haaland att göra mål igen då Petrez räddade.

Däremot skulle Norge, strax före 20 spelade minuter, ta ledningen. Detta via ett självmål från Anan Khalaili som nickade bollen i eget mål efter ett inlägg från Alexander Sørloth.

Därefter skulle Haaland revanschera sig och göra sitt första för kvällen i den 27:e minuten. En minut senare stod Israel för ett nytt självmål, vilket innebar 3-0 för Norge.

I den andra halvleken smällde Haaland in två nya mål vilket innebar att han stod för ett nytt hattrick med det norska landslaget.

Segern blev bekväm och en plats i VM närmar sig för Norge som har vunnit sex av sex möjliga matcher.



