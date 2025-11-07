Kindberg tar strid igen: ”Vi överklagar domen”

I dag kom domen mot Östersunds FK:s förre ordförande Daniel Kindberg. Han döms i hovrätten för grovt mutbrott och får fängelse.

– Vi kommer att överklaga. Det finns flera klara felaktigheter i domen, säger Kindberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det blev efter flera års väntan till sist en fängelsedom på 20 månader för Daniel Kindberg.

Det blev utslaget tidigare i dag.

Hovrätten för nedre Norrland fäller honom för tagande av muta, grovt brott.

På andra åtalspunkter frikänns han däremot för medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Det var för fyra år sedan som Kindberg dömdes till 2,5 år i fängelse, en dom som sedan överklagades och där utslaget alltså dröjt fram till i dag.

Men sista ordet är nu inte sagt i den här extremt långa rättsprocessen.

Daniel Kindberg bekräftar nu denna fredagkväll för FotbollDirekt att hans advokat Olle Kullinger kommer att överklaga till högsta domstolen.

– Vi kommer att överklaga. Det finns flera klara felaktigheter i domen, säger Kindberg.