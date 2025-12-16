Klart: Jennifer Falk och Viktor Johansson är årets målvakter

Årets målvakter för 2025 har prisats denna tisdag.

På damsidan tar Jennifer Falk hem utmärkelsen och på herrsidan Viktor Johansson.

Foto: Bildbyrån

Fotbollsåret 2025 närmar sig sitt slut och i samband med det så ska våra bästa spelare under året prisas.

Denna tisdag har priserna till målvakterna delats ut och på damsidan så prisas Jennifer Falk med följande motivering:

”2025 är året då Jennifer Falk som lagkapten är central när BK Häcken vinner ett efterlängtat SM-guld, samtidigt som hon under EM står för betydande insatser som given förstemålvakt för damlandslaget. En ledare, som med sitt lugn, timing och stabilitet skapar trygghet i defensiven – både i landslaget och klubblaget”, skriver förbundet via sin hemsida.

– Det är en ära att bli utsedd till årets målvakt. Det finns många bra målvakter där ute så det betyder mycket, säger Jennifer Falk.

På herrsidan prisas Viktor Johansson med följande motivering:

”Med stabilt och pålitligt spel har Viktor visat hög klass i Stoke med spel i en krävande liga. Trots hårt motstånd levererar han vecka efter vecka, med flera toppnoteringar. I landslaget har han tagit plats som förstemålvakt genom starka prestationer. Hans jämnhet och betydelse för både klubb och landslag gör honom till en värdig vinnare”, skriver förbundet.

– Klubbmässigt var det väldigt skönt att vi klarade oss kvar i Championship, det var viktigt och betydde mycket för många. Vi har tagit steg, pushat varandra och sett slagkraftiga ut i höst, säger Viktor Johansson.