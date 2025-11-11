Uppgifter: Saarenpää ansluter till Al Wasl

Han och Helsingborgs IF har gått skilda vägar.

Nu skriver Expressen att Klebér Saarenpää kommer att ansluta till Mesut Merals stab i Al Wasl.

Foto: Bildbyrån

Det var under lördagen som nyheten om att Klebér Saarenpää och Helsingborgs IF går skilda vägar offentliggjordes.

Nu sägs den tidigare AIK-assistenten Mesut Meral få sällskap i Al Wasl från den Förenade Arabemiraten, även om den tillsättningen inte har presenterats.

Det är Expressen som skriver att den förre HIF-tränaren Klebér Saarenpää kommer att följa med Meral till Al Wasl och bli assisterande tränare i klubben.

Klebér Saarenpää har tidigare arbetat för klubbar som IK Brage, Vejle BK, Hammarby och Syrianska.