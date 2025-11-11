Uppgifter: Saarenpää ansluter till Al Wasl
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han och Helsingborgs IF har gått skilda vägar.
Nu skriver Expressen att Klebér Saarenpää kommer att ansluta till Mesut Merals stab i Al Wasl.
Det var under lördagen som nyheten om att Klebér Saarenpää och Helsingborgs IF går skilda vägar offentliggjordes.
Nu sägs den tidigare AIK-assistenten Mesut Meral få sällskap i Al Wasl från den Förenade Arabemiraten, även om den tillsättningen inte har presenterats.
Det är Expressen som skriver att den förre HIF-tränaren Klebér Saarenpää kommer att följa med Meral till Al Wasl och bli assisterande tränare i klubben.
Klebér Saarenpää har tidigare arbetat för klubbar som IK Brage, Vejle BK, Hammarby och Syrianska.
Den här artikeln handlar om: