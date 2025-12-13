Utredningen slutförd: Möllerberg agerade jävigt

En utredning mot Andrea Möllerberg har genomförts.

Detta då hon försökt få kommunalt bidrag beviljat till bolaget Ultimate Football där hon är delägare.

Enligt utredningen så visar det sig nu att den förre generalsekreteraren agerade jävigt, detta rapporterar Mitti Stockholm.

Foto: Bildbyrån

Andrea Möllerberg, som fick sparken som generalsekreterare i slutet av januari i år, har varit i blåsväder igen den senaste tiden.

SVT Stockholm uppgav nyligen att hon försökt få kommunalt bidrag beviljat till bolaget Ultimate Football, ett företag som hon själv är delägare i. Detta samtidigt som hon är politiker i partiet ”Väsbys Bästa”.

Förhoppningen var att få bidrag på 300 000 kronor, men något bidrag beviljades inte.

Efter att förfrågan läckt ut så inleddes dock en utredning mot Möllerberg och Mitti Stockholm rapporterar nu att Möllerberg agerat jävigt, detta då hon drivit på för att få bidraget beviljat.

– Jag kan konstatera att utredningens slutsats är att nämndordföranden agerat jävigt i ett enskilt fall. Samtidigt menar de att det inte finns några beslut att ompröva eller avtal att häva. Från kommunens sida kommer vi inte att vidta några åtgärder utan hänvisar till processerna inom den politiska organisationen, säger kommundirektör Derk de Beer till Mitti Stockholm.

Gruppledaren för partiet, Jesper Lundberg, förklarar för tidningen att man fortfarande har förtroende för Möllerberg, samtidigt ser man allvarligt på att jäv konstaterats.