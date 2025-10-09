Vukojevic bekräftar intresse från Djurgården: ”Smickrande”

Dijan Vukojevic har bytt Polen mot en återkomst till Degerfors.

Nu kan anfallaren vara föremål för en flytt till Djurgården.

– Det är smickrande och kul att höra, säger Vukojevic till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var för två dagar sedan som FotbollDirekt kunde berätta om att Djurgården visar intresse för Degerfors anfallare Dijan Vukojevic. Detta förutsatt att Dif-stjärnan August Priske lämnar under sommarfönstret.

Nu bekräftar Degerfors-stjärnan, som vände tillbaka till klubben efter en kort sejour i Polen, att så är fallet.

– Jag kom in från en träning under veckan och så stod det där på Twitter. Jag kollade med min agent, som bekräftade det. Det är smickrande och kul att höra, men jag lägger inte så mycket vikt vid det förrän säsongen är över och jag vet inte om det är konkret, säger han till Sportbladet.

Vukojevic kontrakt med Degerfors är skrivet fram till slutet av året. På frågan om han kan tänka sig att stanna i Värmland, flytta inom allsvenskan eller gå utomlands igen svarar han:

– Jag skulle kunna tänka mig alla tre, haha. Jag stänger inga dörrar. Jag vet att det inte är världens roligaste svar, men det är vad jag kan säga nu, säger han.

Dijan Vukojević har tidigare spelat för klubbar som Slovakiens Spartak Trnava, polska Wiezysta Krakow och Norrby.

