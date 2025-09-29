Beskedet till AIK-stjärnan 

Sotirios Papagiannopoulos är ett av AIK:s viktigaste namn – men en förlängning av hans utgående kontrakt saknas ännu.

Nu uppges emellertid AIK ta initiativ för att lösa den utdragna situationen kring stjärnan.

I Hammarby har det dragit ut på tiden med en förlängning av Nahir Besaras utgående kontrakt.

I AIK finns en snarlik situation kring ett annat namn av stort värde: Sotirios Papagiannopoulos.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är nu samtal påbörjade om ett nytt kontrakt med spelarens representant och ett första kontraktsförslag uppges vara nära.

Enligt FD:s uppgifter är ambitionen från den sportsliga ledningen med Fredrik Wisur Hansen och Mikkjal Thomassen att förlänga med den 35-årige mittbacken; frågan är nu bara om parterna kan enas om ekonomiska villkor för ett nytt avtal.

Hur mycket lönesänkning kan Papagiannopoulos tänka sig att acceptera?

När det kommer till Papagiannopoulos själv så har han inte hymlat med så mycket han hoppas på ännu mer.

Efter matchen mot BP hoppades han att ett kontrakt skulle ligga på Karlberg, men sedan dess har det inte hänt något mer.

– Nej inte ännu, så det finns inget mer att kommentera utöver det, sa han nyligen till FotbollDirekt.

Den 35-årige mittbacken står den här noterad för 25 framträdanden i allsvenskan.