Bilden bromsas nu kring Gais-stjärnan 

I allsvensk skytteligaledning och Ibrahim Diabate görs förlorad för Gais, enligt afrikanska media.

Men enligt FotbollDirekts källor så pågår i nuläget ingenting avgörande om den 25-åriga succén.

Foto: Bildbyrån

Gais-anfallaren Ibrahim Diabate uppges vara i praktiken klar för en flytt till egyptiska Al-Ahly. Afrikansk media rapporterade om det så sent som under gårdagen och ett fyraårskontrakt ska vara aktuellt.

Men så nära ser det i nuläget inte ut att vara.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så beskrivs ett konkret intresse från flera olika håll. Däremot uppges det enligt samma källor som att det i nuläget inte finns långt gångna förhandlingar mellan Gais och någon klubb.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så kan Gais komma att tjäna 13-15 miljoner kronor på en försäljning. Det är en summa som är i höjd med Gais tidigare transferrekord med brasilianske Wanderson do Carmo.

Den 25-årige ivorianen delar skytteligaledningen i allsvenskan tillsammans med August Priske och Nahir Besara. 17 mål har det blivit för anfallaren på 28 framträdanden den här säsongen.