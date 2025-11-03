Uppgifter: Gais överens om Diabate-affär

Ibrahim Diabate är på väg bort från Gais.

Enligt Africa Foot är klubben överens med Al-Ahly.

Försäljningen sägs vara värd omkring 11,4 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Det har blivit stor succé sedan flytten från Västerås SK, och denna säsong har Ibrahim Diabate, 25, spottat in 17 mål för Gais i allsvenskan. Anfallaren har under en lång tid ryktats bort från klubben, där bland annat polska Lech Poznan har nämnts som ett tänkbart alternativ, men nu ser en flytt ut att vara nära.

Enligt sajten Africa Foot är Gais överens med Al-Ahly i Egypten om en övergång för den 25-åriga anfallaren. Enligt uppgifterna ska affären vara värd omkring 1,2 miljoner dollar (motsvarande ungefär 11,4 miljoner kronor). Samtidigt sägs summan kunna stiga ytterligare, till omkring 14,2 miljoner kronor, om affären struktureras upp med tre delbetalningar.

Den egyptiska storklubben ska även vara nära en överenskommelse om ett fyraårskontrakt med Diabate.

Gais är trea i allsvenskan med en match kvar och har säkrat Europa-spel till nästa säsong.