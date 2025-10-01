Isak Dahlqvist är ett av årets namn i superettan och ligger bakom mycket av Örgrytes serieledning.

Öis ser emellertid ut att få svårt att behålla den 24-årige mittfältaren som har ett utgående kontrakt och enligt uppgifter till FotbollDirekt håller IFK Göteborgs intresse i sig – i konkurrens med flera allsvenska klubbar.

– Inga kommentarer just nu, säger sportchef Hannes Stiller till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örgryte håller på att gå upp i allsvenskan igen och en hel del kretsar kring Isak Dahlqvist, 24.

Enligt FotbollDirekts uppgifter håller sig nu flera allsvenska klubbar framme. Redan i somras avslöjade FotbollDirekt intresse från IFK Göteborg och enligt nya uppgifter så håller intresset för Dahlqvist i sig. Det beskrivs som konkret från sportchef Hannes Stiller och scouten David Vukovic – och pågående kontakter uppges finnas med spelarens representanter.

När FotbollDirekt söker Stiller under onsdagkvällen vill han inte kommentera uppgifterna, men sportchefen har tidigare uttryckt följande till FD:

– Jag brukar vara kategorisk och inte vilja kommentera spelare i andra klubbar och det vill jag fortsätta att vara. Men det är klart att vi är väl medvetna om Isak och följer spelare som tidigare har varit hos oss.

Dahlqvist jublar. Foto: Bildbyrån

Kan tappas gratis

Isak Dahlqvists kontrakt går ut i december och ett antal klubbar finns alltså jämte ”Blåvitt” – men enligt vad FotbollDirekt erfar ännu utan ett kontraktsförslag från något håll. Han har tidigare tillhört och vuxit upp med IFK Göteborg – innan han i början av 2022 valde spel i Örgryte.

Öis har tidigare kommenterat risken att tappa stjärnan gratis:

– Det är det som är det svåra såklart. Att ställa det ekonomiska kontra sportsliga/ekonomiska på sikt mot varandra. Framförallt sett till den situation som Öis har befunnit sig sedan en tid tillbaka med en tuff ekonomisk situation, men vi har en bra dialog med styrelsen, en bra dialog med Isak och vi har en förhoppning om att vi ska behålla honom säsongen ut och sedan får vi se vad som händer framöver inför nästa säsong, sa sportchef Pontus Farnerud till FotbollDirekt i augusti.

Denna säsong har Dahlqvist svarat för sex mål och nio assist på 25 matcher i superettan.