Blåvitts viktiga besked kring supertalangen 

Benjamin Brantlind blev i slutet av förra månaden IFK Göteborgs yngste allsvenske målskytt någonsin.

Nyligen rapporterade FotbollDirekt om att 17-åringen scoutas av Serie A-klubbar.

Enligt FD:s uppgifter tror nu Blåvitt på nytt kontrakt inom kort.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av förra månaden som målet mot Halmstad och Benjamin Brantlind blev historisk.

En av allsvenskans mest spännande har även, enligt Sportbladet, fått ett kontraktsförslag om en förlängning av ett kontrakt som snart går in på sitt slutår.

Enligt FotbollDirekts uppgifter uppges nu en muntlig överenskommelse ligga runt hörnet. Signalerna från talangens representanter uppges indikera det. Blåvitt är nu helt enkelt inställda på att ett nytt avtal ska vara säkrat inom några veckor.

Sportbladet har tidigare rapporterat om Ajax scouting. FotbollDirekt har nu även uppgifter om Como med ögon på Brantlind. Italienarna ska ha sett honom på plats mot Djurgården nyligen.

Brantlind står noterad för ett mål och en assist på 17 A-lagsmatcher i IFK Göteborg.