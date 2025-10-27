Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Blåvitt vill förlänga – storklubben kan kuppa

Fredrik de Ron
Benjamin Brantlind, 17, blev debutmålskytt.
Enligt Sportbladet vill IFK Göteborg förlänga med talangen.
Samtidigt uppges han studeras av nederländska Ajax.

251026 IFK Göteborgs Benjamin Brantlind jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Halmstad och IFK Göteborg den 26 oktober 2025 i Halmstad.
Foto: Bildbyrån

Det var i går, söndag, som den 17-åriga IFK Göteborg-talangen Benjamin Brantlind slog till i storsegern mot Halmstads BK. Då gjorde han sitt första allsvenska mål för ”Blåvitt”.

Nu uppger Sportbladet att IFK Göteborg har skickat ett förslag om en kontraktsförlängning till 17-åringen. Samtidigt uppges slutförhandlingar om en förlängning pågå mellan ”Blåvitt” och spelarens entourage.

Men kamratklubben från Göteborg kan få konkurrens om succétalangen. FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera om intresse från Serie A-klubbar, och enligt Sportbladet har nederländska Ajax scoutat Brantlind på plats i flera matcher. Även flera utländska klubbar ska ha varit på plats, enligt uppgifterna.

Benjamin Brantlind har kontrakt med IFK Göteborg över 2026.

