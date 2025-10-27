Uppgifter: Blåvitt vill förlänga – storklubben kan kuppa

Benjamin Brantlind, 17, blev debutmålskytt.

Enligt Sportbladet vill IFK Göteborg förlänga med talangen.

Samtidigt uppges han studeras av nederländska Ajax.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, söndag, som den 17-åriga IFK Göteborg-talangen Benjamin Brantlind slog till i storsegern mot Halmstads BK. Då gjorde han sitt första allsvenska mål för ”Blåvitt”.

Nu uppger Sportbladet att IFK Göteborg har skickat ett förslag om en kontraktsförlängning till 17-åringen. Samtidigt uppges slutförhandlingar om en förlängning pågå mellan ”Blåvitt” och spelarens entourage.

Men kamratklubben från Göteborg kan få konkurrens om succétalangen. FotbollDirekt har tidigare kunnat rapportera om intresse från Serie A-klubbar, och enligt Sportbladet har nederländska Ajax scoutat Brantlind på plats i flera matcher. Även flera utländska klubbar ska ha varit på plats, enligt uppgifterna.

Benjamin Brantlind har kontrakt med IFK Göteborg över 2026.