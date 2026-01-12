August Priske och Matias Siltanen ser ut att vara på väg bort från Sverige.

Nu förstärks det ytterligare.

Enligt FotbollDirekts källor så har Djurgården mottagit första bud på båda.

Foto: Bildbyrån

Djurgården kan göra det mest inkomstbringande allsvenska transferfönstret genom tiderna.

Redan har 60 miljoner kronor tickat in för Keita Kosugi och ytterligar stora pengar är nu inom räckhåll.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt i dag finns en kvartett klubbar som i nuläget står i direktkontakt med Djurgården om August Priske och Matias Siltanen.

Enligt uppgifterna har Djurgården fått ta emot första bud på båda två – men har nobbat och uppges ha kommit med motbud.

När det kommer till Priske så har turkiska Besiktas nämnts men enligt FD:s uppgifter är det inte förstaalternativet som det ser ut.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Djurgården inte säljer för mindre än omkring 100 miljoner. Om det inte blir på den nivån så talar mycket för is i magen fram till sommaren.

Runt Siltanen nämns liknande summor och flera möjliga klubbar har nämnts. Bland annat har italienska Comos Skandinavien-chef René Bakhuis bekräftat för FD att finländaren är intressant.

”Det stämmer att vi har sett Matias Siltanen. Det som framförallt gör intryck är att han så ung i en så svår roll och uppträder så moget och spelar så enkelt”.

Stora möjligheter alltså för Djurgården som onekligen ser ut att ha ett jätteläge att bli den första allsvenska klubben genom tiderna att sälja för över 200 miljoner kronor – i ett enskilt transferfönster.

Matias Siltanen har kontrakt med Djurgården fram till slutet av 2027. August Priskes kontrakt sträcker sig ett år längre.