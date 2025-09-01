Djurgårdens mångdubblade Priske-krav

August Priske har blivit allsvenskans kanske mest transfer-rubricerade spelare i slutet av sommarens fönster.

I går fortsatte succén med två mål mot Norrköping. Nu kan FD avslöja Djurgården krävde 100 miljoner för att släppa sin danska succé.

– Jag kan garantera att han kommer att säljas för väldigt stora pengar. säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Två nya mål i går eftermiddag – och tio totalt. Lägg där till två nobbade bud där det senaste, enligt FD:s uppgifter, var värt 65 miljoner kronor.

August Priskes anseende bara ökar och nu kommer det än mer in på det kontot.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Djurgården, till skillnad från när Deniz Hummet såldes och kritiken den gången – nu satt hårt emot hårt.

Djurgårdens pris för att sälja Priske redan nu har varit satt till 100 miljoner kronor.

– Jag vill inte kommentera exakt summa, men alla kan lita på att vi prissätter August väldigt högt.

Bosse Andersson fortsätter:

– Det är bara att titta på hans utveckling. Vi vet vad vi vill ha och det vet utländska klubbar garanterat nu också som visar intresse. Det lär ju knappast bli Österrike om han fortsätter så här resten av säsongen.

Den hårda linje som Djurgården visar upp kring Priske har man även gjort med spelare som Keita Kosugi och Matias Siltanen som rapporterats också vara prissatta till 100 miljoner kronor.