Efter oroväckande bilderna – på väg att få klartecken
Jamie Roche knäskadade sig i förra månaden. Tungt för Schweiz-proffset som är på väg mot ett genombrott och värderas till fyra miljoner euro.
Nu kommer hoppfulla uppgifter om Roche som uppges nära klartecken till en comeback.
Det har gått några veckor sedan Jamie Roche uppgavs ha skadat sig.
Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om en ligament-skada för Lausanne-proffset.
Nu kommer det däremot en upplyftande prognos kring en comeback som ska kunna bli aktuellt om tio till 14 dagar.
Olyckan var framme för Roche i 1-1-mötet med Lugano i mitten av september då han tvingades bryta redan efter en kvart. Det såg inte alls bra ut på tv- bilderna.
Extra tråkig blev skadan med tanke på den starka form han har visst. FotbollDirekt avslöjade för ett par veckor sedan att Roche stigit rejält i värde och att Lausanne nobbat bud från AEK Aten på fyra miljoner euro.
Jamie Roche har kontrakt med Lausanne fram till sommaren 2027.
