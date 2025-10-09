Efter oroväckande bilderna – på väg att få klartecken 

Jamie Roche knäskadade sig i förra månaden. Tungt för Schweiz-proffset som är på väg mot ett genombrott och värderas till fyra miljoner euro.

Nu kommer hoppfulla uppgifter om Roche som uppges nära klartecken till en comeback.

Foto: Alamy

Det har gått några veckor sedan Jamie Roche uppgavs ha skadat sig.

Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om en ligament-skada för Lausanne-proffset.

Nu kommer det däremot en upplyftande prognos kring en comeback som ska kunna bli aktuellt om tio till 14 dagar.

Olyckan var framme för Roche i 1-1-mötet med Lugano i mitten av september då han tvingades bryta redan efter en kvart. Det såg inte alls bra ut på tv- bilderna.

Extra tråkig blev skadan med tanke på den starka form han har visst. FotbollDirekt avslöjade för ett par veckor sedan att Roche stigit rejält i värde och att Lausanne nobbat bud från AEK Aten på fyra miljoner euro.

Jamie Roche har kontrakt med Lausanne fram till sommaren 2027.