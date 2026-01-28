Faktorn som fick det att smälla till igen för Elfsborg

Simon Eriksson har sålts för stora pengar av IF Elfsborg.

Hårda förhandlingar från Boråsklubben ligger bakom att priset trissats upp.

Samt det faktum att Elfsborgs inställning till en början var att behålla målvakten enligt FD:s uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Simon Erikssons övergång till Racing Santander från IF Elfsborg blev klar förra veckan.

Efter bara ett år i Boråsklubben så har alltså den unge burväktaren lämnat klubben för att bli utlandsproffs och detta i en affär som gör honom till en av allsvenskans dyraste målvakter någonsin.

En prislapp på två miljoner euro har rapporterats (runt 21 miljoner kronor). Bara Pontus Dahlberg, Mattias Asper, Hákon Valdimarsson och Noel Törnqvist har sålts för mer. Samtidigt slår han såväl Oliver Dovin som Jacob Widell Zetterström som båda lämnade allsvenskan för runt 20 miljoner kronor sommaren 2024.

Men samtidigt som detta är en mäkta imponerande affär av IF Elfsborg, så var det aldrig säkert att det skulle bli en affär enligt FotbollDirekts uppgifter.