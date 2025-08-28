Flera intresserade klubbar – men AIK med nytt bud 

Anton Salétros har gjort det. Förlängt med AIK.

Nu finns ett annat mycket viktigt namn på bordet.

Med utländskt intresse kring Bersant Celina så uppges AIK nu säkra en förlängning inom kort.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i sommar säkrade AIK upp ett nytt avtal med Anton Salétros. Nu är ytterligare två spelare nära att göra som Salétros. FotbollDirekt hade för flera veckor sedan uppgifter om att Sotirios Papagiannopoulos – med ett utgående avtal – har informerats om att han ingår i planerna för 2026.

Ännu namn som är prioriterat på samma vis av AIK:s sport är Bersant Celina som gått in på slutåret av sitt kontrakt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har flera klubbar framfört intresse under pågående fönster – men utan att vare sig spelaren eller AIK har sett det som tillräckligt intressant.

AIK kommer nu att agera med ett nytt bud inom kort till publikfavoriten. En lösning anses som en formalitet – om inget oförutsett inträffar – med tanke på att AIK sedan tidigare uppges ha klart för sig vilka krav Celina har.

Celina står noterad för fyra mål och tre assist på 21 matcher i allsvenskan den här säsongen.