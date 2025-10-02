Flera klubbar på plats för Markus Karlsson

Hammarbys Markus Karlsson skrev på ett nytt kontrakt i somras.

Men intresset har inte avtagit. Snarare ökar det. Enligt FD:s uppgifter följs han konsekvent denna höst av två till tre klubbar på plats i Sverige.

Foto: Bildbyrån

Hammarby gör en av sina bästa säsonger i modern tid och det utländska intresset har sällan varit större kring en allsvensk klubb.

Ett namn som kommit i skymundan sommarens storförsäljningar av Sebastian Tounetki och Jusef Erabi – det är Markus Karlsson.

Den 21-årige mittfältaren är nu på väg att ta större plats och utgör allsvenskans kanske bästa centrala mittfält med Tesfaldet Tekie.

Backar vi till i slutet av maj så avslöjade FotbollDirekt då att han överraskande hade valt att skriva på ett nytt kontrakt, trots allt tydligare närvaro från utländska klubbar.

En månad senare kunde vi avslöja överenskommelsen mellan Karlsson och Bajen: Ett nytt avtal – mot att du stannar över sommarfönstret.

Enligt nya uppgifter till FD så följs han nu löpande av ett par till tre klubbar på plats i Sverige, klubbar som uppges planera försök i kommande fönster. Främst rör det sig om intresse från italienska Serie A och franska Ligue 1. Tidigare har han även gjorts aktuell för den turkiska storklubben Galatasaray.

Förlängningen av kontraktet fram till 2029 ser allt mer ut att kunna bli rejält lukrativ för Hammarby. En intressant barometer är när det ansedda schweiziska fotbollsinstitutet CIES kommit fram till en värdering på omkring 70 miljoner kronor. På den listen hålls bara Keita Kosugi och Matias Siltanen högre.

Karlsson står den här säsongen noterad för tre mål och en assist på 24 matcher i allsvenskan.