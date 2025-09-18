Ny undersökning: Allsvenskas högst värderade – Djurgården i framkant

Några flera allsvenska storförsäljningar kommer det inte bli i år.

Men om bara några månader så är det dags för Silly Season igen då vinterfönstret öppnar.

För Djurgården så kan det bli rejält kassaklirr enligt en ny undersökning.

Foto: Bildbyrån

Transfersummorna ökar runt om i världen och så även i allsvenskan.

Bara nu i somras fick vi se ett gäng större försäljningar, där framförallt Hammarby stack ut med sina affärer med Jusef Erabi och Sebastian Tounekti.

Bajen har sålt för totalt 380 miljoner kronor detta år, en siffra som ingen allsvensk klubb nått tidigare, men enligt en ny undersökning kan Djurgården mycket väl gå mot ett liknande år 2026.

Det schweiziska fotbollsinstitutet CIES har tagit fram de tio högst värderade spelarna i allsvenskan och givit dem ett aktuellt marknadsvärde sett till sin statistiska modell.

På topp 10-listan har Djurgårdens IF tre spelare, Malmö FF har lika många, men Djurgården tar både plats ett och två.

Listan toppas av Keita Kosugi som uppges vara värd 8,9 miljoner euro, det vill säga nästan 98 miljoner kronor. Där bakom återfinns Matias Siltanen med en värdering på 7,8 miljoner euro, det vill säga 85 miljoner kronor och den tredje Dif-spelaren på listan är succéanfallaren August Priske som värderas enligt CIES till 5,6 miljoner euro (ungefär 61 miljoner kronor).

Skulle Djurgården sälja denna trio efter marknadsvärdena som de tilldelats av CIES så skulle det inbringa 244 miljoner kronor till Stockholmsklubben.

Visst är det en bra bit bakom det Hammarby sålt för i år, men då är det även värt att minnas att gällande samtliga tre spelare har det också ryktats om värderingar på 100 miljoner kronor.

Hur mycket nu Djurgården får vid eventuella försäljningar får framtiden utvisa, men baserat på denna undersökning finns det en hel del ekonomisk vinning att göra för Djurgården inom den närmaste framtiden.

Se hela topp 10-listan nedan: