”Glöm det, har inte haft kontakt på över ett år”

Under gårdagskvällen kom uppgifter om att Djurgården tittar på ännu ett offensivt nyförvärv.

Det uppges röra sig om cypriotiske Loizos Loizou.

Men enligt FD:s uppgifter så finns inte minsta kontakt mellan Djurgården och spelaren.

Djurgården gjorde för några veckor sedan två värvningar inom loppet av ett dygn med Mikael Anderson och Bo Hegland.

Inför söndagens derby mot AIK så har nu uppgifter kommit om ännu ett möjligt nyförvärv. Det är grekiska Athlosnews som hävdar att Djurgården visar intresse Omonia Nicosias Loizos Loizou – och det till ett högt pris på 11 miljoner kronor.

Överraskande info – med tanke på att Dif knappast lider brist på ytteralternativ.

Men enligt mina uppgifter är det bara att glömma – han finns inte på kartan just nu för Djurgården.

Visst har det funnits tidigare kontakter – men det var för över ett år sedan. Där efter inte ett ord mellan parterna.

Det är emellertid inte första gången som 22-årige Loizou omnämns i svensk media – i vintras poppade uppgifter upp om att allsvenska klubbar visade intresse.

Loizos Loizou kontrakt till och med sommaren 2026 och har fina siffror med 31 mål och 22 assist på 195 matcher med klubben.