Grekiska uppgifter: Djurgården har hört sig för kring Loizou

Djurgården uppges ha hört sig för kring Loizos Loizou från Omonia Nicosia.

Detta uppger journalisten George Tsarouchas som jobbar för grekiska Athlosnews.

Enligt uppgifterna ska den cypriotiska klubben begära omkring elva miljoner kronor för yttern.

Redan i vintras gjorde uppgifter gällande att svenska klubbar var ute efter 22-årige Loizos Loizou från Omonia Nicosia. Trots detta blev högeryttern kvar på Cypern där han fortsatt spelar.

Nu sägs dock en svensk klubb, i form av Djurgårdens IF, ha fått upp ögonen för Loizou.

Det är journalisten George Tsarouchas, som bland annat jobbar för grekiska Athlosnews, som skriver att Blåränderna har hört sig för kring 22-åringen. Enligt uppgifterna ska Omonia Nicosia kräva omkring en miljon euro, eller elva miljoner kronor, för sin ytter.

Enligt cypriotiska 24sports har dock inte Omonia mottagit något bud från någon klubb, så här långt.

Med Omonia Nicosia har Loizos Loizou kontrakt till och med sommaren 2026 och har gjort 31 mål och 22 assist på 195 matcher med klubben.