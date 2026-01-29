Han hade gjort allt för att ta honom till AIK 

Dijan Vukojevic skrev nyligen på ett kraftigt förbättrat kontrakt med Degerfors.

Men mycket talar för ett av höstens hetaste allsvenska namn hade spelat i AIK – om den avgångne chefen hade fått bestämma.

Foto: Bildbyrån

Dijan Vukojevic hann med åtta mål på bara några månader efter sin hemkomst från Polen.

Anfallarens fina resultat fick så väl Djurgården som AIK att börja intressera sig. Vukojevic bekräftade även detta nyligen för FotbollDirekt efter förlängningen med Degerfors.

– Det fanns intresse från både AIK, Djurgården och Göteborg men det lät som att åldern var en faktor hos alla mer eller mindre, sade anfallaren till FD.

FotbollDirekt avslöjade båda Stockholms-klubbarnas intresse samt värmlänningarnas nya kraftigt förbättrade kontraktsförslag för 30-åringen.

Men frågan är om ”Bruket” hade lyckats behålla honom – om Fredrik Wisur Hansen hade varit kvar i AIK?

Enligt FD:s uppgifter hade den norske head of recruitment and scouting den här spelaren som ett favoritalternativ bland tänkbara nya anfallare och uppges ha visat ett klart starkare intresse än Djurgården gjorde.

Intresset dog däremot i det att det stod klart att Wisur Hansen skulle lämna och Miika Takkula tog över en bit in i december. Där efter tystnad.

Sedan Dejan Vukojevic anslöt till Degerfors under sommaren spelade han åtta matcher, i vilka det blev hela fem mål.