AVSLÖJAR: Nya kontraktet – stannar i Degerfors

Dijan Vukojevic var en av höstens allsvenska anfallare. Återkomsten från Polen blev en succé.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är han nu överens med Degerfors om ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Dijan Vukojevic har varit aktuell för både Djurgården och Brommapojkarna – efter sin starka allsvenska comeback.

FotbollDirekt avslöjade tidigare i januari att Degerfors hade kontrat med ett kraftigt förbättrat bud om ett nytt kontrakt. Och nu är det klart: han stannar i Degerfors.

Vukojevic är överens med värmlänningarna om ett nytt kontrakt. Det står klart denna fredagsmorgon.

30-åringen står noterad för fem mål och en assist under fjolåret.