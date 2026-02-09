Har nobbat stora pengar

Abdoulie Manneh är ännu kvar i Mjällby.

Frågan är nu vad som händer efter flera spruckna övergångar där klubbar dragit sig ur av oklara anledningar?

Men enligt FD:s uppgifter hade han kunnat vara såld – Mjällby har sagt nej till stora pengar.

Foto: Bildbyrån

Den dystra utvecklingen kring Abdoulie Manneh har hållit i sig. Det är inte länge sedan en affär sprack med Birmingham och där efter har sportchef Hasse Larsson beklagat en allt mer bekymmersam situation med en av klubbens största guldhjältar.

Den senaste spruckna övergången blev även än mer besvärlig med tanke på att ett snarlikt scenario utspelades förra sommaren. Då var det Olympiakos (FD:s avslöjande) det var nära med.

Det har spekulerats i allt från att det skulle finnas tveksamhet kring Mannehs ålder till att han inte klarat läkarundersökningar. Några svar på det finns emellertid inte på det, något nämnde Larsson har visat i flera olika intervjuer.

Kort innan transferdeadline uttryckte han sig enligt följande för Fotbollskanalen.

”En (klubb) har vi inte fått reda på anledningen till varför det inte blev något och någon annan kom vi inte överens med om det ekonomiska”.

Foto: Bildbyrån

Enligt vad FotbollDirekt erfar så har han emellertid inte varit osäljbar. Det finns hopp utifrån det sistnämnda i sportchefens citat.

Mjällby uppges ha sagt nej till bud på omkring 20 miljoner kronor, enligt FD:s uppgifter. Med andra ord hade Manneh kunnat vara såld men att gå ner i pris från tänkta 45 miljoner – som FD tidigare har rapporterat om – har än så länge inte varit ett alternativ för mästarna som vill stå på sig.

Det ska även läggas till att det tidigare i vinter har rapporterats, i utländsk media, om summor på motsvarande 60 miljoner. FotbollDirekt hade även i mitten av november uppgifter om att Maif förhandlade med Coventry.

Manneh anslöt till Mjällby inför säsongen 2025. Gambiern, vars kontrakt löper ut efter säsongen 2027, noteras för totalt 11 mål och fyra assist på 59 matcher.