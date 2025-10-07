Halmstad har bitvis imponerat i höst och ett stadigt växande namn är Bleon Kurtulus, 18.

Mittbacken uppges konkret följas av flera klubbar inför kommande fönster.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är bland annat Serie A- och Premier League-klubbar intresserade.

Foto: Bildbyrån

Om Halmstads BK till sist räddar ett nytt allsvenskt kontrakt har ett namn som Bleon Kurtulus haft en avgörande betydelse. Med fyra omgångar kvar är hallänningarna i farozon för negativt kval och nämnde Kurtulus framtid i klubben är i högsta grad osäker.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat om intresse från flera klubbar och att HBK i förra fönstret begärde 35 miljoner kronor för att gå med på att släppa 18-åringen.

Enligt uppgifterna har intresset ökat och uppges nu konkret från flera håll. Några exempel på klubbar som följt honom allt närmare under en längre tid är sådana som Lazio, Como och Genoa i Serie A, Premier League-klubben Brentford och belgiska Anderlecht.

Bleon Kurtulus mot Sebastian Tounekti i Hammarby. Foto: Bildbyrån

Halmstad uppges vara kontaktade av ett par aktörer men vilka det rör sig om har FotbollDirekt inte kunnat få bekräftat.

Bleon Kurtulus har spelat samtliga allsvenska matcher förutom en för Halmstads BK denna säsong. Han har noterats för ett mål.

HBK ligger på 13:e plats i allsvenskan med fyra omgångar kvar att spela, med tre poäng ned till Öster på negativ kvalplats.