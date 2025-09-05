Halmstad har nyligen sålt Yannick Agnero, 22, till Polen för omkring 25 miljoner kronor.

När det kommer till en annan HBK-succé som Bleon Kurtulus så kan nu FotbollDirekt avslöja höjda krav.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK:s Bleon Kurtulus, 18, framstår inför den allsvenska hösten som en av allsvenskans bästa mittbackar och med ett internationellt intresse därefter. Nu ser en större transfer närmast given ut inför januari med 18-åringen som närmast är aktuell i kvällens EM-kval med U21-landslaget.

FotbollDirekt har tidigare i sommar rapporterat om en hög målsättning från Halmstads sida med Kurtulus. Nu kommer det mer.

Bara dagar efter HBK:s framgångsrika försäljning av Yannick Agnero för 25 miljoner kronor så visar det sig att HBK vill ha 35 miljoner kronor för den unge mittbacken. Det är det svaret utländska klubbar uppges få när frågor ställs till den halländska klubben.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer Kurtulus följas av flera klubbar på plats under hösten, som exempelvis Premier League-klubben Brentford, belgiska Anderlecht, och Como och Genoa från Italien.

Bleon Kurtulus har startat i samtliga allsvenska matcher för HBK denna säsong, förutom en då han var avstängd. Han har kontrakt med klubben över 2026.