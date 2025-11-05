Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Magnus Eriksson kan bryta med uppstickaren 

Magnus Eriksson lämnade i våras Djurgården för FC Stockholm. En mycket överraskande övergång för Dif:s förre lagkapten. 
Enligt FotbollDirekts uppgifter tyder nu mycket på att han har gjort sitt i uppstickarklubben. 

Foto: Bildbyrån

Med över 200 allsvenska matcher för Djurgården och Malmö FF – och dubbel SM-guldvinnare med skåningarna så har Magnus Eriksson en stor karriär. 
Den senaste säsongen har han gjort för ettan-klubben FC Stockholm. 

Men efter FCS missade plats till superettan så uppges nu inte en automatiserad förlängning av kontraktet träda i kraft. Vid en uppflyttning så hade det skett. 

Enligt vad FD erfar så blir det nu ingen fortsättning,  någonting som även förstärks av att den 35-årige mittfältaren i längden av denna säsong har fått allt mindre speltid av tränare Rikard Norling. 

Det var i mitten av februari som Magnus Eriksson valde att lämna Djurgården och där Dif uppges ha betalat 90 procent av hans lön i FC Stockholm, detta som en gest för hans stora gärning under så många år för Dif. 

Den här säsongen står veteranen noterad för två mål och en assist på 25 framträdanden i ettan norra.

