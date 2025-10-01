Sköna miljonerna efter flytten från Djurgården 

Tobias Gulliksen har gått till österrikiska storklubben Rapid Wien.

Nu står det klart att det inte bara är Djurgården som har blivit ekonomiska vinnare.

Den norske stjärnan blir mycket välbetald och hans nya treårskontrakt är, enligt FD:s uppgifter, värt 14,5 miljoner kronor.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Det är inte länge sedan Tobias Gulliksen lämnade allsvenskan och blir ett av Rapid Wiens största namn.

Och nu står det klart att österrikarna tvingades sträcka sig en bra bit för att övertyga Gulliksen efter framgångarna i Djurgården.

Att Djurgårdens affär på lite sikt kan bli värd 52 miljoner kronor, inklusive bonusar är känt.

Men det är inte bara Stockholmsklubben som är ekonomiska vinnare. Även den 22-årige norrmannens bankkonto kommer att växa betydligt.

Hur mycket tjänar Gulliksen i Rapid Wien?

FotbollDirekt har nu uppgifter om att den nya lönen handlar om 35 000 euro per månad, det är motsvarande nära 400 000 kronor. Det betyder även omkring 14 miljoner kronor över hela kontraktstiden.

Till lönetoppen i den österrikiska toppklubben återstår däremot en del. Hemmaspelaren Guido Burgstaller tros vara bäst betald med en bit över 60 000 euro per månad.

Tobias Gulliksens kontrakt med Rapid Wien sträcker sig fram till sommaren 2029.