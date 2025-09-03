Tänk att han hade modet att säga nej till detta 

Jonah Kusi Asare är klar för Fulham. Det är emellertid en övergång som har kostat många svåra beslut.

Enligt FotbollDirekt uppgifter står det nu klart att han nobbade en tung klassisk aktör som gjorde försök.

Året så här långt i Bayern München har innehållit flera spännande steg för Jonah Kusi Asare.

Det har handlat om allt från Bundesliga-debuten i april, till klubblags-VM under sommaren – till ett drömmål för några veckor sedan.

De senaste veckorna har transferrubriker tilltagit och en mängd olika bilder har cirkulerat fram och tillbaka om AIK:s forne supertalang.

Nu är det Fulham som är verklighet – men lockelserna har varit många – jämsides med Premier League-klubben.

Det har tidigare funnits uppgifter om konkurrens från ställen som PSV Eindhoven – som FD tidigare under året har rapporterat om – samt även Anderlecht.

Men inte nog med det.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt har även PSV:s värsta konkurrent Ajax funnits med i bilden.

Klassiker-klubbens intresse uppges även gå så långt tillbaka som innan Kusi Asares flytt från AIK till Bayern München.

Sedan flytten till Bayern München har det blivit två framträdanden i klubbens A-lag.

I såväl reservlag som diverse ungdomslag har det blivit åtta mål och tre assist på 31 matcher.