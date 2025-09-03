Wilmer Odefalk har gjort sitt i IF Brommapojkarna.

Mittfältaren har denna afton presenterats av Pafos FC.

Med den cypriotiska storklubben väntar i höst Champions League-spel.

Wilmer Odefalk byter IF Brommapojkarna och allsvenskan mot Pafos FC och Champions League.

Han har nämligen presenterats av den cypriotiska storklubben denna afton.

Odefalk ansluter till en början på lån, men i låneavtalet finns även en köpoption.

– Det här är en lösning som känns bäst för alla tre parter. Vi kommer självklart följa hans utveckling noggrant, säger sportchefen Philip Berglund, via BP:s hemsida.

I Pafos blir Odefalk lagkamrat med svenskduon Muamer Tanković och Ken Sema.