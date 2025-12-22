Två allsvenska klubbar vill utmana AIK

Det har kommit uppgifter om AIK och Robin Quaison.

Men det finns konkurrens om stjärnan.

Enligt FotbollDirekts källor handlar det om ytterligare två allsvenska klubbar – samt en från Polen.

Foto: Bildbyrån

Robin Quaison går ännu klubblös sedan brytningen i somras och frågan är nu om nu om han efter så många år på väg att bli allsvensk?

Efter uppgifter i dag om intresse från AIK (Expressen) så står det nu även klart att det finns förfrågningar från ytterligare ett par allsvenska klubbar.

Några påbörjade samtal med någon part uppges det emellertid inte finnas men däremot ska även en polsk toppklubb i Ekstraklasa ha hållit sig framme och undersökt möjligheter.

När det kommer till Quaison själv så uppges pengar inte vara ett problem om han tar beslut om att vända hemåt. Han uppges, enligt FD:s uppgifter, kunna tänka sig att sänka sina krav, inte minst för ett ekonomiskt hårt begränsat AIK.

Enligt vad FD:s erfar hade han årslöner på 25 miljoner kronor under i Saudiarabien-åren och omkring åtta miljoner i Grekland i Aris.

Quaison noterades för tolv framträdanden under sin tid i Aris.