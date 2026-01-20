August Priske säljs till Birmingham och Djurgården gör stora pengar.

Men historien hade kunnat se väldigt annorlunda ut.

FotbollDirekts Ola Gustavsson om beslutet som inte var långt borta.

Foto: Bildbyrån

Djurgården gör sin näst största transfer någonsin när danske succéspelaren August Priske säljs. FotbollDirekt berättade under gårdagen om att han hade fått klartecken att resa till Birmingham och en övergång som kan bli värd uppemot 100 miljoner kronor, inklusive bonusar. Expressen har liknande uppgifter.

Men resan med Djurgården började allt annat än bra när han kom i fjol.