Vinnare i förhandlingar – klart billigare än hyllade duon 

Hammarby är nära att köpa loss ett av Gambias mest jagade namn.

Men Suwaibou Kebbeh kommer att bli billig – till skillnad från andra uppmärksammade köp som Bajen har gjort från den afrikanska marknaden.

Foto: Bildbyrån

Nästa afrikanska talang på väg ini Hammarby ser ut att bli 18-årige Suwaibou Kebbeh. FotbollDirekt hade för tiotalet dagar sedan uppgifter om att parterna är överens och att HTFF-lånet köps loss från sin akademi.

Men trots att han är ett av gambisk fotbolls mest påpassade namn – så blir han alltså inte dyr. Enligt FotbollDirekt uppgifter så handlar det om i storleksordningen 2–2,5 miljoner kronor.

Det är exempelvis betydligt mindre än uppmärksammade värvningar som Bazoumana Toure och Elohim Kabore som, enligt tidigare uppgifter. Toure ska ha kostat omkring nio miljoner och den andre något mindre.

Det är inte länge sedan Kebbeh hyllades rejält på FotbollDirekt av Real de Banjuls president, klubben som nu säljer till Bajen.

– Han är både en mix av Didier Drogba och Thierry Henry, sa Real de Banjuls president till FD då och fortsatte:

– Han är så snabb över kanterna och oberäknelig- och en mardröm att möta och du ska se hur han skjuter också.

Kebbeh noterades för åtta mål och tre assist på 13 framträdanden i Ettan Norra den gångna säsongen.



