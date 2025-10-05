Alexander Isak: ”Det är aldrig lätt – men tron har vi”

Liverpool åkte på en ny tung förlust under lördagskvällen.

Alexander Isak är tydlig med vad storklubben måsta göra nu.

– Hårt arbete och att jobba med detaljer, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Efter att ha inlett säsongen på bästa sätt så har det gått tungt för Liverpool den senaste veckan.

När Estêvão satte dit 2–1 för Chelsea på stopptid igår inkasserade de regerande Premier League-mästarna sin tredje raka förlust.

– Jag tycker att vi började ganska dåligt och vi jobbade oss in i matchen ganska bra. Vi kom ut i andra halvlek och gav verkligen allt för att få ett resultat. I slutändan är det såklart svårt att släppa in mål så där i sista minuten, säger Alexander Isak om matchen via Liverpools hemsida.

Den svenske stjärnan, som spelade fram till Cody Gakpos mål igår, är tydlig med vad som krävs för att Liverpool ska hamna rätt igen.

– Jag tror att vi har en tro på att vi kan. Det här laget har visat det många gånger. Det är aldrig lätt förstås, men hårt arbete och att jobba med detaljer och komma tillbaka till vårt bästa – den tron ​​har vi, säger han.

Nu väntar som bekant landslagsuppehåll, efter det ställs Liverpool mot värsta rivalen Manchester United.