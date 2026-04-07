Alfie Whiteman sätter upp konstutställning – om Degerfors

Han lade skorna på hyllan för att satsa på en karriär inom foto och film.

Nu kommer den förre Tottenham-målvakten Alfie Whiteman att sätta upp sin första konstutställning – om Degerfors.

Detta då han har skildrat sitt utlån till i ”Bruket” i bilder.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Målvakten Alfie Whiteman, 27, spelade för Degerfors IF vid två tillfällen. Den första gången var under hösten 2021 – då han gjorde 13 matcher i allsvenskan. Den andra gången var under den efterföljande säsongen, där han noterades för 21 ligamatcher.

Under hösten 2025 meddelade den före detta Tottenham Hotspur-målvakten att han valde att avsluta sin karriär – för att satsa på en karriär inom fotografi och film.

Nu meddelar ”Spurs” att den förre målvakten har gjort klart sin första fotoutställning och kommer att sätta upp denna på OOF Gallery i Tottenham Hotspur Stadium.

Titeln på utställningen är ”A loan” (eller ”ett lån”) och porträtterar Whitemans tid i Värmland och Degerfors. Förutom bilder från hans tid i bruksorten har han även inkluderat delar av sin dagbok i utställningen samt en fullskalig kopia av en bastu.

Tottenham Hotspur förklarar Whitemans debut-utställning med följande ord:

”Den innehåller ett brett urval av fotografier från projektet, samt en fullskalig kopia av bastun vid sjön där han tillbringade så mycket av sin tid”.

Premier League-klubben låter även meddela att utställningen kommer att finnas tillgänglig för besökare mellan den 1 Maj och 27 september 2026.

Alfie Whiteman: ’A Loan’ Our former Academy graduate, who spent 16 years at the club, will launch his debut art exhibition and accompanying photo book at the stadium’s OOF Gallery from 1 May. Covering his 2021 spell on loan at at Swedish side Degerfors IF, the project documents… pic.twitter.com/mpIYM8jTcJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2026





