Foto: Alamy

Viktor Gyökeres utbytt mållös i PL-debuten – bröt galna trenden

Fredrik de Ron
Viktor Gyökeres gjorde debut i Premier League för Arsenal.
Då blev det bara 60 minuters spel innan han byttes ut mållös.
Arsenal vann matchen mot Manchester United med 1–0.

Det blev ingen drömdebut för Viktor Gyökeres i Arsenal-tröjan när Manchester United stod för motståndet. I svenskens första Premier League-match för London-klubben blev det en timmes spel innan han byttes ut mållös, utan att ha ett enda skott på mål.

För första gången på fyra raka säsonger misslyckades 27-åringen med att göra mål i säsongens första match. Svensken skapade faktiskt inte en enda chans, eller avlossade ett enda skott, i matchen mot United.

Gyökeres ersattes av Kai Havertz.

Arsenal vann med 1–0 efter att Riccardo Calfiori gjort matchens enda mål.

