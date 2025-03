Arkitekten bakom skrytbygget: United kommer fortsätta spela på Old Trafford

Manchester United kan fortsätta att spela på Old Trafford.

Det meddelar arkitekterna bakom det nya skrytbygget.

Manchester United har meddelat sina planer på att bygga en ny monsterarena. Det nya skrytbygget ska ta in hela 100 000 åskådare, och rapporteras kosta svindlande 2 miljarder pund (motsvarande drygt 26 miljarder kronor).

Den nya arenan ska byggas på samma plats där klubbens nuvarande arena, Old Trafford, ligger, och så småningom ska Uniteds klassiska hem rivas.

Projektet har väckt frågan om var Manchester United ska hålla till medan arenan byggs. Nu meddelar arkitekterna bakom skrytbygget att Premier League-klubben kommer att kunna spela sina hemmamatcher på Old Trafford fram tills dess att bygget är redo. Den nya arenan kommer att byggas så pass långt ifrån Old Trafford att den klassiska arenan kan behållas intakt.

– Tanken är att säkerställa att Manchester United kan fortsätta spela på Old Trafford under hela denna process, säger Patrick Campbell, som jobbar för företaget som tagit fram designen på den nya arenan, enligt The Mirror.