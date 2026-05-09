Arne Slot: ”Det är tydligt vad vi saknar den här säsongen”

Liverpool har gått en tuff säsong till mötes.

Nu pekar tränare Arne Slot ut en av anledningarna.

– En av sakerna vi saknar är spelare som är skadefria, säger nederländaren enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

I dag var Alexander Isak tillbaka i matchtruppen mot Chelsea efter att på nytt ha dragits med skadeproblem.

Den svenske anfallaren fick spela drygt 20 minuter för ”The Reds”, som kom att tappa tre poäng till ett kryss.

Efter matchen fick hemmalagets huvudtränare Arne Slot frågan om han tror att han kan vinna tillbaka supportrarna – som buade ut sitt lag efter matchen på Anfield. Svaret var ja, men kanske inte helt övertygande.

– Inte den här säsongen. Den här säsongen kommer de att ha sin uppfattning om och den kommer inte att förändras. Men om vi kan få den sommar vi planerar är jag till hundra procent övertygad om att vi kommer att vara ett annorlunda lag nästa säsong jämfört med nu. Annorlunda när det gäller resultat, annorlunda i hur saker ser ut, säger Slot enligt ESPN och fortsätter:

”Det räckte inte förra veckan eller den här veckan”

– Det är inte alltid så enkelt, för ibland vet man vad man måste göra men det är inte alltid möjligt att få exakt det man vill ha. För oss, för mig, är det väldigt tydligt vad vi saknar den här säsongen och vi försöker åtgärda det. En av sakerna vi saknar är spelare som är skadefria.

Enligt Slot gjorde hans Liverpool en bättre andra halvlek än den första, även om de inte fick hål på Chelsea.

– De spelare vi har tillgängliga nu, precis som förra veckan, visade i andra halvlek att de ville ge allt och försöka trycka på framåt. Men det räckte inte förra veckan eller den här veckan för att hitta det där målet som vi kanske förtjänade om man ser till var matchen spelades.

Liverpool är just nu fyra i Premier League medan Chelsea parkerar på en niondeplats.