Arne Slot: ”För mig finns det inget problem att lösa”

Mohamed Salah har uttalat sig mycket kritiskt om Liverpool och tränaren Arne Slot.

Det menar dock huvudtränaren inte har skapat något större problem mellan honom och stjärnan.

– Det finns inget att prata om efter det som hände mot Leeds, säger Slot på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var efter kryssmatchen mot Leeds United, där Mohamed Salah bänkades för den tredje matchen i rad, som den egyptiske stjärnan uttalade sig kritiskt om sin situation i klubben.

– Jag kan inte tro det. Jag är väldigt besviken. Jag har gjort så mycket för den här klubben genom åren, särskilt förra säsongen. Alla kan se det. Att sitta på bänken, jag vet inte varför. Jag känner att klubben kastar mig under bussen, sade Salah efter det sena nederlaget mot Leeds förra veckan.

Under gårdagen var dock Liverpools stjärnanfallare tillbaka i truppen för ”The Reds” när man tog emot Brighton på hemmaplan och vann med 2-0. Efter matchen, som Salah byttes in i, menar Arne Slot att det inte finns några större problem mellan honom och 33-åringen.

– För mig finns det inget problem att lösa. För mig är han nu samma som vilken annan spelare som helst, säger Arne Slot på en presskonferens och fortsätter:

– Man pratar med sina spelare om man är glad eller missnöjd med saker och ting. Men det finns inget att prata om efter det som hände mot Leeds efter matchen.

Mohamed Salahs avtal med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.