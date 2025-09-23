Arsenals smäll: ”Piero Hincapie dras med en liten ljumskskada”

Arsenal brottas med en hel del skadeproblem.

Nu adderas ytterligare ett namn på listan – i form av Piero Hincapie.

– Jag tror det är en kortidsskada, säger Mikel Arteta enligt Fotball London.

Foto: Bildbyrån

Under de fem inledande matcherna i Premier League har Arsenal drabbats av skador i samtliga matcher.

Så sent som i helgen tvingades nyförvärvet Noni Madueke till byte med knäproblematik. Enligt uppgifter från The Athletic kommer Chelsea-förvärvet att frånvara från spel i omkring två månader.

Det menar dock inte Arsenal-tränaren Mikel Arteta behöver vara sant.

– Det ser ut som att Noni Madueke kommer att vara borta några veckor. Det verkar som vi behöver göra en ”scan” av honom igen nästa vecka, säger Arteta under en presskonferens enligt Fotball London.

Vidare berättar Arteta att ”The Gunners” har drabbats av en ny smäll. Detta i form av Piero Hincapie.

– Piero Hincapie dras med en liten ljumskskada. Vi behöver kolla närmare på det under veckan för att se hur det utvecklas. Jag tror det är en kortidsskada, förklarar Arsenal-tränaren.

Piero Hincapie kom till Arsenal i slutet av sommarens transferfönster, detta genom ett lån från Bayer Leverkusen.