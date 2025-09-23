The Athletic: Noni Madueke blir borta länge

Noni Madueke har åkt på en skada.

Och längre frånvaro ser ut att vänta för Arsenal-nyförvärvet.

The Athletic rapporterar att han blir borta i två månader.

Foto: Bildbyrån

Noni Madueke byttes ut i paus i toppmötet mot Manchester City den gångna helgen.

Bytet fick flera att undra ifall något hade hänt med yttern och nu står det klart att han åkt på en skada.

The Athletic rapporterar att 23-åringen väntas bli borta i två månader, detta på grund av en knäskada.

Även om två månaders frånvaro är tufft så anses beskedet vara lite positivt, detta då Arsenal till en början var oroade över att det rörde sig om en korsbandsskada enligt uppgifterna.