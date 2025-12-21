Arteta efter Gyökeres succé: ”Jag älskar det”

Målgörare och matchhjälte för Arsenal.

Viktor Gyökeres hyllades för sin insats mot Everton av tränaren Mikel Arteta.

– Väldigt glad för hans skull, säger Arteta enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres fick förtroende från start när Arsenal ställdes mot Everton på bortaplan. Då blev svensken matchhjälte med det enda målet, som kom på straff.

Oftast står det mellan Bukayo Saka och Martin Ødegaard om vem som slår straffarna i Arsenal – men mot Everton blev det Gyökeres.

– Bra beslut. Väldigt glad för hans skull, säger tränaren Mikel Arteta och fortsätter:

– De tog ansvar på planen mellan Martin, Bukayo och honom (Gyökeres) och bestämde vem som skulle ta bollen och han placerade bollen i nätet. Jag älskar det när spelare tar ansvar och fattar besluten själva.

Målet mot Everton blev svenskens första på sex matcher. Anfallaren noteras för fem mål på 15 matcher i ”Gunners” den här säsongen.



