Artetas jättehyllning av Gyökeres: ”En otrolig anfallare”

Viktor Gyökeres är i mycket fint slag just nu.

Därför är det inte konstigt att hans tränare talar positivt om honom.

– Vi vet om hans kvaliteter, han är utan tvivel en otrolig anfallare, säger Arteta på en presskonferens.

Foto: Alamy

I morgon, söndag, ställs Arsenal mot Chelsea i ett Londonderby. Då hoppas hemmalagets tränare Mikel Arteta att svenske Viktor Gyökeres fortsätter att glänsa som han har gjort den senaste tiden.

På de fem senaste matcherna i Premier League har den 27-årige anfallaren gjort lika många mål och blev även utsedd till månadens spelare i januari.

Inför morgondagens batalj på Emirates Stadium har Mikel Arteta uttalat sig om varför Gyökeres formtopp har kommit vid just denna tidpunkt.

– Jag tror att det ena leder till det andra, inleder han.

– När du gör det första målet och prestationen är bra får du mer tid med dina lagkamrater, du förstår matcherna, motståndarna, ligan – allting hjälper, förklarar spanjoren.

Däremot menar Arsenal-tränaren inte att de har fått ut maximalt av Blågult-strikern.

– Vi känner till hans kvaliteter, han är utan tvekan en otrolig anfallare. Vi måste utnyttja hans kvalitet, vi måste förstå honom bättre, han måste förstå laget och ligan bättre, och jag tycker att vi är på rätt väg, avslutar han.

Matchen mellan Arsenal och Chelsea har avspark klockan 17.30 i morgon, söndag.