Där är Gyökeres bäst i Premier League 2026

Viktor Gyökeres är bäst i Premier League 2026.

Detta då han har varit inblandad i flest mål av alla spelare efter årsskiftet.

Foto: Alamy

Efter en tuffare höst i Arsenal har Viktor Gyökeres inlett 2026 på ett strålande vis. Efter årsskiftet har anfallaren gjort sex mål, vilket innebär att han just nu delar niondeplatsen i Premier Leagues skytteliga.

Så sent som i lördags gjorde svensken två mål för sitt ”Gunners” – efter att ha blivit inbytt mot Sunderland.

Tidigare under måndagen stod det också klart att hans prestationer prisas, igen. Efter att ha fått motta priset för månadens spelare i januari tilldelades han priset för månadens mål.

Nu kommer statistiktjänsten Squawka med information som understryker den svenske stjärnans prestationer på sistone. Detta då de meddelar att Viktor Gyökeres är den spelare i Premier League som har varit inblandad i flest mål.

Totalt sett har han varit inblandad i åtta mål för Arsenal vilket för honom upp i toppen av listan, före spelare som Bruno Fernandes, Florian Wirtz och Enzo Fernández.