Bajen-profilen backar Gyökeres: ”Ska knäcka koden”

Viktor Gyökeres stod för en svag insats mot City.

Nu tas den svenske stjärnvärvningen i försvar.

– Jag vill tro att i slutändan så blir det en bra matchning, säger David Fällman i Viaplays Tiki-Taka-studio.

Foto: Alamy

Arsenals stjärnvärvning Viktor Gyökeres fick lämna planen mållös i söndagens toppmatch mot Manchester City. Svensken har mäktat med tre Premier League-mål för Arsenal under säsongsstarten, men efter matchen mot City fick anfallaren låga betyg och kritiserades i brittisk press.

En som tar Gyökeres i försvar är den tidigare Hammarby-mittbacken David Fällman. I Viaplays Tiki-Taka-studio resonerar den tidigare allsvenska spelaren, som numera håller till i FC Stockholm i division ett, med TV-profilen Martin Åslund om Gyökeres insatser.

– Oavsett nivå så kommer du till en ny klubb. Oavsett hur duktig du är så ska du in och få relationer. Relationer i fotboll är extremt viktigt tycker jag. Och han ska på något sätt knäcka koden med Arsenal, och Arsenal ska knäcka koden med honom. Det är väl en klyscha att sådant tar tid. Ibland går det fort, och då är alla glada, men i ett sånt här fall tror jag bara att det tar tid, säger han och fortsätter:

– Gyökeres är där av en anledning, och Arsenal har tagit honom av en anledning. Jag vill tro att i slutändan så blir det en bra matchning.

David Fällman, FC Stockholm. Foto: Bildbyrån

